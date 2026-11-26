BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Enerpac Mallabia (Bizkaia) ha secundado este jueves una huelga contra el cierre de la planta y el despido de sus 39 trabajadores. Tras cuatro reuniones del periodo de consultas, la multinacional "sigue sin demostrar que el cierre de Mallabia sea necesario ni que no existan alternativas para mantener la actividad y el empleo", ha denunciado LAB.

En un comunicado, el sindicato ha informado que, además de la de hoy, se han convocado otros cinco días de huelga, el 28 y el 30 de noviembre y los días 1, 2 y 4 de diciembre.

"Lo que estamos viendo en la negociación es que Enerpac quiere trasladar la producción de Mallabia a Holanda. Estamos ante una operación de deslocalización y concentración de la actividad para mejorar la rentabilidad del grupo, no ante una empresa que haya planteado el cierre por pérdidas económicas o porque esté en peligro su continuidad", ha criticado.

LAB ha insistido desde el primer momento en que hay que poner sobre la mesa alternativas, incluida la posibilidad de que otra empresa se haga cargo de la actividad y dé continuidad a la fábrica. "Enerpac dice que estaría dispuesta a venderla, pero no quiere retirar el ERE ni abrir un espacio de trabajo que permita buscar y estudiar esa posibilidad con tiempo y garantías", ha lamentado.