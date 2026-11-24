VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de que aunque "el riesgo de retroceso es evidente ante el auge de autoritarismos y populismos", Euskadi "tiene una identidad propia y la voluntad de compartirla con el mundo; venga lo que venga y le pese a quien le pese".

Pradales, junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha visitado este martes, en Vitoria-Gasteiz, la exposición 'I Basqui alla Biennale 1976/2026', que conmemora el 50º aniversario de la histórica participación vasca en la Bienal de Venecia de octubre de 1976.

En su intervención, el lehendakari ha aludido a la trascendencia no solo artística, sino también social y política, de aquella participación de un grupo de artistas vascos, unos meses después de la muerte de Franco y en plena transición política, en la muestra internacional de Venecia.

Pradales ha afirmado que "lo que ocurrió en Venecia en 1976 fue mucho más que una presencia artística". "Fue un gesto de libertad, dignidad y afirmación colectiva que merece ser recordado y reconocido", ha indicado, para recordar a continuación "la imagen de la ikurriña, todavía prohibida, haciéndose visible en el espacio de la Bienal, llegando hasta la Basílica de San Marcos en Venecia".

"Era la expresión de una identidad que no quería permanecer oculta. Una manera de decir: 'aquí estamos, este es nuestro pueblo, este es nuestro idioma y tenemos derecho a expresar quiénes somos'", ha subrayado.

"BRÚJULA MORAL"

El lehendakari ha añadido que en la actualidad "en esta época de incertidumbre", el mundo "necesita más que nunca el arte, la cultura y el conocimiento". "Necesita luz humana y humanista que nos ayude a fijar la brújula moral, para navegar las tempestades del mundo actual", ha explicado.

Pradales ha alertado de que "el riesgo de retroceso es evidente ante el auge de autoritarismos y populismos", y en referencia al reciente encuentro mantenido por los máximos mandatarios de EEUU, Rusia y China, ha señalado que esto es algo que pudo verse "la semana pasada, con la reunión de tres autócratas que rechazan la libertad, la apertura y el pensamiento crítico inherentes a la creación cultural".

El lehendakari ha afirmado que "la presencia internacional de un país también se construye mostrando lo que es capaz de pensar, crear y aportar", y que Euskadi "tiene mucho que mostrar". En este sentido, ha puesto de manifiesto que el País Vasco cuenta con "una nueva generación de artistas con talento, trayectoria y ambición que está tomando el relevo con fuerza", así como con instituciones culturales "de referencia".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que la cultura "es indispensable para que Euskadi siga avanzando". "Tenemos una identidad propia, y la voluntad de compartirla con el mundo; venga lo que venga y le pese a quien le pese".