Urna durante las elecciones generales, en el Iradier Arena, a 29 de noviembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE afronta con "cautela" pero "con ilusión" esta noche electoral y espera que la participación "histórica" que se está registrando tenga "una traducción clara en los resultados finales" de los comicios generales.

En una comparecencia en Bilbao, el secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas del PSE-EE, Ekain Rico, y el secretario de Estudios, Programas, Formación y Euskera, Pau Blasi, han valorado los datos de participación de la jornada electoral, que han calificado de "histórica". La ciudadanía, han valorado, está demostrando que es "muy consciente" de que "el mayor poder de la democracia es el voto".

Rico y Blasi han destacado que las "buenas sensaciones" durante las últimas semanas, que apuntaban a que "la ciudadanía estaba muy motivada", se han reflejado durante toda esta jornada electoral. Así, han remarcado que, pese "a la lluvia y a los mensajes desmovilizadores de la derecha, hoy en todos los colegios de Euskadi, muy especialmente en las tres capitales y en los municipios grandes, se han visto colas en la calle y se ha visto a la gente con ganas de participar".

"Los más mayores nos dicen que esto no se veía desde el año 82 y estamos convencidos de que esto va a tener una traducción clara en los resultados finales", ha señalado Ekain Rico.

Según han destacado, en función del último avance de participación, a las seis de la tarde, había votado en Euskadi el 69,29% del electorado, 17 puntos más que en 2023 a esa misma hora y "cuatro puntos por encima de la participación final" en esa convocatoria.

En palabras del secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas, son unos "datos históricos" y "todo apunta a que podemos superar ese 75% de participación que habíamos fijado como barrera para la victoria". "Sólo ocho veces en la historia de las generales se ha superado el 70% y de ellas, en seis, ha ganado el PSOE", ha indicado.

Por ello, ha señalado que, "de momento, calma, cautela, pero también ilusión". "Detrás de ese porcentaje hay más personas que han decidido dar un paso adelante para participar en un momento trascendental de nuestra historia", ha incidido Rico, que ha valorado que el "interés" que se está evidenciando "habla de una sociedad comprometida" que "tiene muy claro lo que quiere y también lo que le conviene".

MERECE LA PENA

Así, ha apelado a las personas que aún no han votado a que se acerquen antes del cierre de los colegios electorales, a las ocho de la tarde, para decirles que están "a tiempo y merece la pena".

Asimismo, los representantes del PSE-EE han remarcado su confianza "en las garantías de nuestro sistema electoral, de nuestro proceso democrático". "Esperaremos el resultado con esperanza y, por supuesto, respetaremos la decisión que expresen las autoridades", ha concluido Rico.