Sindicatos destacan "el éxito" de la huelga en atención primaria y piden "dar marcha atrás a los recortes"

Denuncian unos servicios mínimos abusivos y ven en la pandemia "la excusa perfecta" para implantar la atención no presencial

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT han valorado el éxito de la huelga en atención primaria, que han cifrado por encima de un 70% de seguimiento, y han reclamado a Osakidetza que cumpla con los "acuerdos comprometidos" y dé "marcha atrás a los recortes".

La primera jornada de huelga en Osakidetza, desarrollada este viernes, es la antesala de la convocada el próximo lunes para el conjunto del Servicio vasco de Salud por estos sindicatos, con el objetivo de denunciar los "graves problemas" que aquejan a la sanidad pública vasca. La protesta se lleva a cabo después de que Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT no acudieran ayer a la Mesa Sectorial convocada por el Departamento de Salud, a la que tampoco fue el Sindicato Médico de Euskadi (SME), que no se ha sumado sin embargo a la huelga.

Las centrales sindicales se han concentrado esta mañana en centros de salud de las tres capitales vascas, donde han realizado una valoración muy positiva del seguimiento de las protestas que, según ha subrayado, ha superado en términos generales el 70% y en muchos centros el seguimiento en varias categorías ha sido del 100%.

Tal y como han concretado, algunos centros han permanecido así cerrados, sin atención al público, debido al seguimiento de la convocatoria, "como en el caso de Alegria-Dulantzi, Gazalbide, Salburua o Lakuabizkarra, en Vitoria; Buenavista en Portugalete; Saez de Buruaga, en Bilbao, así como Zarautz y Oiartzun". No obstante, han calificado de "abusivos" los servicios mínimos impuestos para "intentar de desactivar la huelga".

"DESMANTELAMIENTO"

En la movilización de Bilbao, que se ha desarrollado frente al centro de salud del Casco Viejo, la representante de ELA Esther Saavedra ha denunciado el "desmantelamiento" que padece la atención primaria y ha recordado que ya en 2019 se llevaron a cabo movilizaciones.

Tras reclamar "más inversiones" para acercarse a la media de la Unión Europea, ha advertido además que casi un 60 por ciento de la plantilla es eventual por lo que se necesita "consolidar y ampliar" plantillas, además de dignificar las condiciones laborales.

También ha criticado el "chantaje" de Osakidetza en lo referido al desarrollo profesional, "un recorte que lleva en diez años y no se quiere revertir". Asimismo, ha incidido en que la pandemia de la covid-19 es "la excusa perfecta" para implantar "formas de atención impopulares y que no son adecuadas", como la atención no presencial.

Por su parte, desde el sindicato Satse, Amaia Mayor ha señalado que la situación de la atención primaria "es muy grave", lo que se ha visto acrecentado por la pandemia.

"Estamos satisfechos del seguimiento de la huelga, que alcanza el 100 por 100 en algunas categorías y que traslada que la situación no se puede soportar más", ha defendido, al tiempo que ha realizado un llamamiento a tomar parte en las movilizaciones de este sábado en las tres capitales vascas "en favor de un pilar importante para el bienestar de la sociedad vasca".

Por su parte, Ana Vázquez, responsable de Sanidad de UGT, ha calificado de "precaria" la situación que padecen los profesionales de atención primaria y ha exigido que regrese la "presencialidad" a las consultas, así como más "profesionales e inversión".

"La prepotencia de Osakidetza no tiene límites. Ha intentado desmovilizar las jornadas de huelga amenazando con retrasar acuerdos ya firmados", ha denunciado.

Desde CCOO, Iñigo Garduño ha asegurado que la huelga ha tenido "el mayor seguimiento" de los últimos años en Osakidetza, "masivo", lo que demuestra el "hartazgo" de la plantilla. "Se ha deteriorado la atención primaria y Osakidetza demuestra que solo funciona a golpe de huelga", ha insistido.

Por último, desde el sindicato LAB, Ana Pérez Álvarez ha denunciado los servicios mínimos, cuyo anuncio se ha publicado con menos de 24 horas del inicio de la huelga, "faltando al respeto de los trabajadores".

"Osakidetza debe sentarse para cumplir los acuerdos a los que se ha comprometido y dar marcha atrás a todos los recortes establecidos. El cierre de las urgencias de Santiago, el cierre de los PAC, la nula financiación a la atención primaria...", ha enumerado.