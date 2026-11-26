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VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado una enmienda a la totalidad y solicitado la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para 2027, al considerar que las cuentas no responden a las necesidades actuales de la ciudadanía porque mantienen las partidas de vivienda "prácticamente congeladas en plena emergencia habitacional".

El parlamentario Jon Hernández ha denunciado que las "prioridades" del Gobierno integrado por el PNV y el PSE-EE abocan a la clase trabajadora a "pagar cada vez más por necesidades básicas" y, frente a ese modelo, ha reclamado unas cuentas que pongan límites a la especulación, refuercen servicios públicos y suban impuestos a quienes concentran la riqueza.

"Cada subida del alquiler se lleva una parte del salario de quien necesita una casa para vivir y aumenta los ingresos de quien vive de cobrar esa renta y, ante ese conflicto, el Gobierno Vasco ha decidido dejar prácticamente congelado el presupuesto de Vivienda", ha explicado.

Hernández ha recordado que la dotación del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana pasa de los 502,2 millones aprobados inicialmente para 2026 a los 504,1 millones del proyecto de 2027, un 0,4 % más. A su vez, el Fondo Social de Vivienda pasa a Hacienda y conserva los 20 millones ya presupuestados el año anterior.

El parlamentario ha recordado que para la Alianza Financiera Vasca, el Gobierno Vasco destinó 935 millones de endeudamiento extraordinario en las cuentas de 2026, mientras que para el Fondo Social de Vivienda, "en plena emergencia habitacional, repiten los mismos 20 millones".

PRIORIDADES

Hernández ha reprochado al PNV y al PSE que "cuando consideran prioritaria la financiación empresarial, encuentran la fórmula para movilizar recursos extraordinarios", mientras que en el caso de la vivienda, no optan por esa misma fórmula. Por ese motivo, ha reclamado que "empleen esa misma capacidad para garantizar el derecho a la vivienda.

Sumar ha reclamado al Gobierno que "concrete quién será propietario de las viviendas, quién fijará los alquileres y qué rentabilidad ofrecerá a los inversores privados en el fondo con el que aspira a movilizar hasta 2.000 millones de euros".

En este sentido, ha indicado que si el Gobierno pone suelo y dinero públicos, "tiene que garantizar que las viviendas queden en manos públicas de forma permanente y que sus alquileres sean asequibles para la gente que vive de su salario".

La enmienda de Sumar reclama financiar la adquisición y promoción de vivienda pública en alquiler, actualizar la Prestación Económica de Vivienda, cuyo límite "sigue congelado en 300 euros mensuales", y dotar medios para hacer cumplir los límites al alquiler.

También denuncia la "escasa ambición" del pacto fiscal de PNV y PSE-EE, dado que para el tramo superior de acumulación, el tipo propuesto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales es del 7 %, tres puntos porcentuales por encima del tipo general. "Quien compra viviendas para vivir del alquiler que pagan los demás, tiene que afrontar un recargo que de verdad frene la acumulación", ha señalado.

PRESUPUESTO ALTERNATIVO

Jon Hernández ha subrayado la necesidad de diseñar "un presupuesto alternativo para redistribuir la riqueza y garantizar derechos", dado que las cuentas elaboradas por el Ejecutivo "son injustas por quién los paga y por las prioridades que financian". En este sentido, ha denunciado que el PNV y el PSE "mantienen una fiscalidad que carga el esfuerzo sobre la mayoría trabajadora, dejan el área de vivienda prácticamente congelada, y siguen utilizando dinero público para financiar inversiones empresariales".

La alternativa de Sumar consiste en "hacer pagar más a quienes concentran los beneficios y el patrimonio y dedicar esos recursos a garantizar vivienda y servicios públicos".

También propone elevar la contribución efectiva de las grandes empresas, las rentas del capital y los grandes patrimonios, y "gravar con más fuerza las compras de quienes acumulan viviendas para hacer negocio".

Con esos recursos, plantea ampliar de forma permanente el parque público de alquiler, hacer cumplir los límites a los precios en las zonas tensionadas, reforzar los centros de salud y la atención a la salud mental, recuperar la gestión pública de las ambulancias de urgencias, y dar más personal y apoyos a la escuela pública.

En el ámbito de los cuidados, solicita que el Gobierno Vasco acuerde con diputaciones y ayuntamientos ampliar la oferta pública y avanzar hacia la gestión directa. La enmienda exige también que las empresas que reciban financiación pública asuman compromisos de empleo estable, mantenimiento de la actividad en Euskadi, y reducción de emisiones contaminantes, así como que devuelvan los fondos si incumplen estas condiciones.

Sumar ha indicado que "si la sociedad pone el dinero y asume el riesgo, debe tener capacidad para decidir sobre la inversión y participar de sus beneficios". Por todo ello, reclama la devolución del proyecto presupuestario "para ejercer el autogobierno en favor de la mayoría trabajadora", algo que pasa por "poner límites al negocio con la vivienda, reforzar lo público y hacer contribuir más a quienes más riqueza concentran".