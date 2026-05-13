Talgo ingresa 172 millones de euros en el primer trimestre y alcanza una cartera de 5.668 millones

BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Talgo ha logrado unos ingresos de 172 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al mismo periodo de 2025, y ha llevado a la cartera a máximos históricos de 5.668 millones de euros (6.424 millones de euros incluyendo la reciente adjudicación del proyecto Trafikverket).

En abril de 2026, Trafikverket (Suecia) adjudicó a Talgo un contrato con un primer pedido en firme para el suministro de diez locomotoras, nueve composiciones diurnas y once composiciones nocturnas de la plataforma Intercity y su mantenimiento durante 10 años por un importe aproximado de 756 millones de euros.

Según ha informado la compañía con sede en Álava, estos resultados están impulsados por la aceleración de la entrega de sus trenes y la positiva evolución de la fabricación y de los servicios de mantenimiento. Todo ello, en un año en el que las perspectivas de crecimiento para el resto del ejercicio son "crecientes".

En un contexto de aumento de su actividad industrial a lo largo del año y con el objetivo de un Ebitda anual en torno a un 8%, el Ebitda registrado en el primer trimestre ha sido de 9,8 millones de euros. Sin considerar extraordinarios, el Ebitda de Talgo habría sido de 12,3 millones euros, con un margen resultante de 7,1%.

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha subrayado que la nueva era de Talgo se caracteriza por el compromiso con sus clientes, personas y proveedores. "Hemos puesto el foco en la fabricación, con la contratación de más de 200 personas y la creciente colaboración con nuestros proveedores", ha subrayado.

En cuanto a las perspectivas para este año, la compañía dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad, espera alcanzar unos ingresos entre los 700 y los 800 millones de euros y unas adjudicaciones de 1.500-2.000 millones de euros.

En la actividad industrial se han registrado hitos relevantes dentro de los principales proyectos de Talgo: las entregas adicionales de los pedidos de DSB (Dinamarca) y DB (Alemania), según calendario previsto, y la continuación de la fabricación de las primeras composiciones del proyecto de Flix (Alemania).

La actividad de mantenimiento también ha tenido un importante crecimiento con los contratos de Arabia Saudí y Uzbekistán. Talgo cuenta con una cartera de pedidos histórica de 5.668 millones de euros en el primer trimestre, con nuevas adjudicaciones por valor de 1.375 millones de euros y oportunidades comerciales de 14.000 millones de euros en los próximos dos años, de ellas más del 80% en Europa.

Destaca la adjudicación de SAR (Arabia Saudí) para un proyecto de fabricación de 20 trenes de Muy Alta Velocidad y la actividad de mantenimiento por un importe conjunto de 1.332 millones de euros, además de la adjudicación de UTY (Uzbekistán) del servicio de mantenimiento de sus seis trenes Talgo durante diez años por cerca de 80 millones de euros.