Cartel del proyecto 'Beste begirada bat' en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha un proyecto que propone "redescubrir la historia del cine desde una perspectiva que durante demasiado tiempo ha quedado fuera de foco: la de las mujeres que también contribuyeron a construirla". Así, el teatro de esta localidad vizcaína acogerá este mes y en diciembre sendos encuentros cinematográficos.

La iniciativa, denominada 'Beste Begirada Bat', está impulsada por la cineasta barakaldesa Edurne Ponce y apoyada por las áreas municipales de Cultura e Igualdad, en el marco de la programación organizada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El proyecto, presentado este martes, propone "recuperar nombres, películas y trayectorias de mujeres que han sido fundamentales en la evolución del séptimo arte, poniendo en diálogo a pioneras de los primeros años del cinematógrafo con creadoras contemporáneas".

'Beste Begirada Bat' se estrenará como proyecto piloto con dos sesiones en el Teatro Barakaldo, programadas para el 25 noviembre y el 2 de diciembre. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 120 minutos y estará concebido como una experiencia cinematográfica completa, que combinará proyecciones, contextualización de las creadoras, entrevistas y coloquios abiertos al público.

La primera sesión, este miércoles, plantea un encuentro entre Alice Guy, una de las grandes pioneras del lenguaje cinematográfico, y Estíbaliz Urresola, una de las voces más reconocibles del cine vasco actual, ha explicado el Ayuntamiento.

El recorrido comenzará con 'La Fée aux choux' (1896), de Alice Guy, para continuar con tres cortometrajes de Estíbaliz Urresola, 'Adri', 'Polvo somos' y 'Cuerdas', trabajos que "permiten recorrer distintas etapas y experiencias de la vida de las mujeres, desde el descubrimiento del propio cuerpo durante la adolescencia hasta las relaciones familiares y la resistencia sociopolítica en la vejez". La sesión se completará con una entrevista y un coloquio con el público.

La segunda sesión, el 2 de diciembre, contará como cineasta invitada con la directora Amaya San Sebastián Larzabal, responsable de cortometrajes como 'Normas de higiene' (2023), 'B de Bendetta' (2021), 'Rewind' (2021), 'Naqam Diamond' (2019), 'El tigre' (2019) y 'Tximeletaren Hegaldia' (2018).