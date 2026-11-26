De izquierda a derecha, Mikel Torres, Maite Morillo, Marisol Garmendia, Teresa Laespada y Aner Uriarte - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha defendido que el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ha permitido convertir "una realidad irregular y vulnerable" en empleo con "derechos, obligaciones y protección social" porque "regularizar no significa conceder privilegios sino establecer reglas claras y hacer que se cumplan, como transformar empleo irregular en empleo digno y reforzar el sistema público". Además, ha lamenado que haya "quienes utilizan la migración para generar miedo, enfrentar a la sociedad o construir discursos de odio".

Durante la apertura institucional del II Congreso de Derecho de Extranjería que se celebra este jueves y viernes en Bilbao, Torres ha destacado que, de las 50.000 solicitudes presentadas en Euskadi, 18.642 vinculadas a este proceso extraordinario ya están trabajando y cotizando a la Seguridad Social, casi el 38% del total, y que otras 7.000 personas se han activado en Lanbide para buscar una oportunidad laboral.

Tras afirmar que estos datos permiten conocer "el verdadero alcance" de esta decisión política, el consejero ha insistido en que "cada persona que sale de la economía sumergida y comienza a cotizar contribuye al sostenimiento de la Seguridad Social, de las pensiones y del conjunto de los servicios públicos" lo que, a su entender, es "una política de justicia social, pero también de responsabilidad económica y de cohesión democrática", ha asegurado.

Torres ha abogado por una política migratoria "seria, ordenada y garantista, capaz de combinar humanidad y seguridad jurídica, integración y exigencia, derechos y deberes" frente "a quienes utilizan la migración para generar miedo, enfrentar a la sociedad o construir discursos de odio, y ha remarcado que "debemos responder con hechos, derechos y políticas públicas eficaces".

"No podemos permitir que la desinformación convierta a las personas migrantes en culpables de problemas que no han creado" porque ellos "no son responsables" del precio de la vivienda, de la precariedad laboral ni de las dificultades de acceso a determinados servicios públicos.

En este sentido, el Vicelehendakari ha advertido de que la migración no debe contemplarse "únicamente como una respuesta a nuestras necesidades laborales, porque no son solo mano de obra sino también ciudadanos y ciudadanas con proyectos vitales, familias, capacidades y derechos que contribuyen a construir la Euskadi que somos y la que queremos ser", ha precisado.

Mikel Torres ha enfatizado, por último, que "construir una sociedad cohesionada no significa negar la complejidad de la migración, sino afrontarla con rigor, con humanidad, con políticas públicas y con justicia social", ha concluido.

MARISOL GARMENDIA

Por su parte, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha defendido que "derecho e inmigración son dos conceptos compatibles que desde "posiciones populistas, racistas y claramente anticonstitucionales algunos quieren hacer incompatibles".

Garmendia ha destacado que "el derecho de extranjería no es una materia periférica de nuestro ordenamiento jurídico sino uno de los ámbitos en los que se pone a prueba de una manera especialmente directa la calidad democrática de nuestras instituciones y la fortaleza de nuestro Estado de Derecho".

La delegada gubernativa ha insistido en que "la condición de extranjero no puede traducirse en una ciudadanía de segunda categoría en materia de derechos y garantías", y ha recalcado que "es fundamental que todos los estamentos públicos, todas las instituciones trabajemos, colaboremos para preservar estos derechos para todos y para todas".

MarisolGarmendia ha puesto en valor el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ya que ha sido avalada por todos los estamentos económicos, sociales y eclesiásticos, salvo por los de siempre" lo que, a su juicio, evidencia "la trascendencia social y económica que la inmigración tiene para nuestro país".

Además, ha llamado a evitar la instrumentalización política de la inmigración, afirmando que "no podemos permitir que las personas migrantes sean reducidas a cifras sólo de mano de obra que se necesita o a etiquetas o instrumentos de confrontación política", al tiempo que ha subrayado la necesidad de "espacios de diálogo" e "interlocutores que conozcan la realidad" para abordar los desafíos que plantea.

DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Por su parte, Teresa Laespada ha advertido de que la gestión de la diversidad migratoria es clave para evitar la desigualdad y la segregación social.

Asimismo ha recordado que cuando se debate sobre normas, procedimientos administrativos y reformas legislativas en materia de extranjería "corremos el riesgo de olvidar que detrás de cada expediente hay una persona; detrás de cada autorización, una vida; y detrás de cada resolución administrativa, un proyecto que puede avanzar, quedar suspendido o verse definitivamente truncado".

Tras subrayar que "la forma en que una sociedad trata a las personas extranjeras dice mucho de la calidad de sus instituciones y de la fortaleza de sus convicciones democráticas", ha destacado que desde la Diputación Foral de Bizkaia trabajan "para favorecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social", aunque ha precisado que "la regulación de la entrada y la residencia de las personas extranjeras corresponde a otras administraciones".

Sin embargo, ha insistido en que "sus consecuencias sociales se manifiestan en nuestros municipios, en nuestros barrios, en nuestros centros educativos y en la vida cotidiana de muchas familias", lo que requiere una respuesta coordinada desde todos los niveles administrativos.

La diputada foral ha enfatizado que "Bizkaia es una sociedad diversa" y que "la diversidad ya está aquí y forma parte de lo que somos", por lo que ha planteado que "la pregunta no es si queremos o no una sociedad diversa, sino cómo gestionamos democráticamente esa diversidad y cómo evitamos que se convierta en desigualdad, segregación o distancia social".

Laespada ha hecho hincapié en que "hablamos de personas que han llegado a nuestro territorio buscando protección, oportunidades o, sencillamente, un lugar en el que desarrollar su vida", lo que exige una respuesta institucional que garantice sus derechos y facilite su incorporación social.

ANER URIARTE

Tras la bienvenida de la decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha intervenido el presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao, Aner Uriarte, quien ha repasado las estadísticas de la sección de las instancias judiciales que "en estos momentos, se mueven en números razonables que permiten la prestación del servicio jurídico en la primera instancia de una forma muy razonable", ya que, en 2025 entraron 358 asuntos en materia de extranjería y este año llevan 335" ha trasladado.

Uriarte ha explicado que los letrados que acuden los procedimientos más utilizados o los recursos más planteados ante la sección son los relacionados con las sanciones de expulsión y la denegación de los permisos de residencia y contra la denegación de permisos.

En cuanto a la segunda instancia, se maneja un porcentaje de entre 80 y 85% de denegaciones de recursos de apelación. A su juicio, "se desestiman la inmensa mayoría de los recursos donde se plantea el recurso de apleación en los mismos términos o el mismo argumento planteado en el recurso en primera instancia, por lo que conviene hacer un plus cuando se ha desestimado el recurso en primera instancia".