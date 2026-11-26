Tuvisa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa ha presentado este jueves a su Consejo de Administración las dos ofertas públicas de empleo (OPE) que prevé convocar de forma simultánea en 2027, con el objetivo de cubrir vacantes y facilitar las jubilaciones parciales.

Por una parte, llevará a cabo una OPE de reposición que permitirá cubrir de forma permanente las plazas sin titular de la plantilla estructural, mientras que la segunda OPE servirá para contratar al personal que tomará el relevo de quienes accedan a la jubilación parcial, ya que, en octubre, 31 personas habían manifestado su interés en acogerse a esta modalidad.

Según ha trasladado en una nota el Ayuntamiento gasteiztarra, el número definitivo de plazas de relevo dependerá de cuántas confirmen su solicitud y el alcance conjunto de ambos procesos se situaría en torno a una cuarta parte de la plantilla de Tuvisa.

"Organizar estas dos OPE a la vez nos permite aprovechar mejor los recursos de Tuvisa. Así podemos avanzar en los contratos de relevo y en la cobertura de vacantes al mismo tiempo. Para quienes quieran presentarse a las dos convocatorias, también supone poder preparar las pruebas sin duplicar esfuerzos", ha explicado la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes.

MÉRITOS DE 2022

Por otra parte, esta misma semana ha concluido la revisión de los méritos de la OPE de 2022. Los resultados provisionales se acaban de publicar y ya está abierto el plazo de alegaciones.

Una vez resueltas las alegaciones, los resultados definitivos se elevarán al Consejo de Administración, que podrá aprobar entonces los nombramientos.

También se ha presentado al Consejo el último informe de personas usuarias correspondiente al mes de octubre, que se saldó con un total de 1.892.991 usos, un 1,93% más que el mismo periodo del año anterior. La cifra acumulada de viajes en lo que va de 2026 alcanza los 16.855.464, un 6,1% más respecto al año anterior.