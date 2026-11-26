Espacio que acogerá el Txoko de Gigantes y Cabezudos - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Txoko de Gigantes y Cabezudos avanza con la licitación de las obras que previsiblemente se aprobará en la Junta de Gobierno Local del 4 de diciembre. Los trabajos salen con un presupuesto de 441.106,81 euros y un plazo de ejecución de tres meses, con el objetivo de que el nuevo espacio sea una realidad en 2027.

El Ayuntamiento ha informado que el proyecto, realizado por el Servicio de Mantenimiento, contempla la adecuación del edificio de la antigua estación de autobuses para que pueda acoger a la Comparsa.

"La antigua estación de autobuses es un edificio muy adecuado para albergar el Txoko de Gigantes y Cabezudos por su ubicación y características, pero adolecía de varias deficiencias que han dificultado el proceso de darle una segunda vida", ha explicado Izaskun Reyes, concejala de Mantenimiento.

"Hoy, por fin, podemos decir que hemos salvado todos los escollos y esta licitación es la llave que va a desbloquear el proyecto. Gracias a ella la Comparsa va a disponer de un nuevo espacio propio que va a acercar aún más los gigantes y cabezudos a la ciudadanía", ha destacado.

Por su parte, la concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha calificado de "muy buena noticia" que el Txoko de Gigantes y Cabezudos empiece a convertirse en realidad. "Este proyecto contó con muchos votos, el que más de la cuarta edición de 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'. Ese apoyo es un reflejo del interés de la ciudadanía gasteiztarra por preservar y divulgar una de las señas de identidad de las fiestas de La Blanca", ha dicho.

TRABAJOS

Esta obra tendrá dos partes, la primera, valorada en alrededor de 150.000 euros, consiste en sustituir la cubierta para garantizar la estanqueidad del inmueble, condición necesaria para albergar a los gigantes y cabezudos. Una renovación que también mejorara las prestaciones térmicas.

En la segunda fase, se inician las acciones asociadas al propio proyecto del Txoko y valoradas en los 300.000 euros consignados a los proyectos 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'. Así, se procederá al desmontaje y retirada de los juegos infantiles, bancos y papeleras, se sustituirá el suelo actual por uno nuevo cerámico, se lijarán y barnizarán las estructuras de madera, y se pintará el hormigón interior y exterior del edificio.

En el exterior, se restaurarán las carpinterías, se sustituirá la puerta de acceso norte y se creará una nueva de gran tamaño al sureste por la que puedan acceder los gigantes. De igual manera, se adecuará la instalación eléctrica y el alumbrado --también el de emergencia-- y se dotará al edificio de dos nuevos sistemas: detección y alarma de incendios, y anti-intrusión. La parte del edificio que en 2024 se acondicionó como estacionamiento seguro de bicicletas se mantendrá para este uso.