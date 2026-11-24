Urtaran ha participado en un acto electoral en Vitoria-Gasteiz - PNV

VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PNV para el Congreso de los Diputados por Álava, Gorka Urtaran, ha reclamado más autogobierno "como garantía para reforzar la seguridad y la convivencia en Euskadi".

En su intervención en un acto electoral en Vitoria-Gasteiz, Urtaran ha hecho referencia a su etapa como alcalde de la capital alavesa. "He sido alcalde de Gasteiz ocho años, conozco sus calles, sus barrios, sus empresas y sus problemas, y sé lo que significa dar la cara por tus vecinos y vecinas", ha afirmado.

El candidato ha explicado que pretende llevar esa misma responsabilidad al Congreso para "defender Gasteiz, defender Araba y defender Euskadi".

Urtaran ha explicado que Euskadi necesita "una voz propia en Madrid" para proteger sus intereses y ha presentado "la póliza de seguro para proteger y cuidar la Casa Vasca".

Dicha estrategia, según ha dicho, se basa en dos cláusulas irrenunciables: "el autogobierno y el Concierto Económico, y el rechazo a Vox". "El autogobierno y el Concierto Económico no se tocan; son los cimientos de nuestra casa", ha afirmado Urtaran, quien ha añadido que "el Estatuto de Gernika se cumple, las competencias pendientes se transfieren y el Concierto se respeta".

EMPLEO Y VIVIENDA

Según ha explicado, esto es necesario "para proteger nuestra capacidad de decidir, nuestra industria y el empleo, garantizar el acceso a la vivienda, vivir con seguridad y defender nuestros servicios públicos y pensiones".

Sobre la formación de mayorías en el Congreso, ha asegurado que el PNV no colaborará con Vox "ni para gobernar ni para facilitar una investidura". En todo caso, ha precisado que "decir no a VOX no significa decir sí a todo lo que haga el PSOE".

Urtaran ha recordado que el PSOE lleva ocho años gobernando, por lo que "no puede presentarse como si acabara de llegar". "¿Qué balance hace de su gestión? Ocho años sin presupuestos, sobreviviendo a cada escándalo; eso no es gobernar", ha indicado.

El candidato alavés se ha preguntado si "en serio el miedo a Vox significa hacer borrón y cuenta nueva con todo lo demás", y ha reclamado que se asuman responsabilidades por la gestión y los casos de corrupción.

Asimismo, ha rechazado la política de bloques y ha recordado que "no todo gira alrededor de Sánchez y Feijóo", ya que Álava "tiene sus propios problemas". "La vivienda no entiende de bloques. Las nóminas tampoco. Ni las pensiones. Hay que desbloquearse", ha asegurado.

Urtaran ha reivindicado el trabajo del Grupo Vasco en Madrid como garantía para defender los intereses de Álava y Euskadi, y ha insistido en que "un escaño no es una silla en Madrid, es una responsabilidad con Araba y con Gasteiz".

"Quiero ser la voz de Gasteiz y de Araba en el Congreso, quiero llevar a Madrid los problemas de nuestra industria, nuestras familias y nuestros barrios, y volver con soluciones", ha señalado.