Una mujer en bicicleta en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz constituirá esta tarde la Comisión de la Bicicleta, un nuevo órgano de participación ciudadana que nace en el marco del 'Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2026-2030', con el fin de abrir un espacio estable de diálogo con los colectivos y entidades de la ciudad, para recoger sus propuestas y contar con su participación en el desarrollo de las políticas municipales relacionadas con la bicicleta.

La concejala de Movilidad, Izaskun Reyes, abrirá esta primera reunión que se celebrará en el Palacio Zulueta. Reyes ha destacado la importancia de incorporar diferentes puntos de vista a la planificación de la movilidad ciclista.

"La bicicleta forma parte de la vida cotidiana de muchas personas en Vitoria-Gasteiz. Hemos avanzado mucho en estos años, pero todavía tenemos retos por delante. Queremos escuchar a quienes utilizan la bicicleta, a quienes trabajan con ella y también a quienes pueden aportar otras perspectivas para seguir mejorando", ha explicado.

La Comisión reúne a representantes de sectores muy diversos. Entre las entidades que han confirmado su participación se encuentran la EHU, Egibide, Denon Eskola, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el Parque Tecnológico de Álava, la Asociación de Empresas de Jundiz, Eraman, Araballe Sustraiak, Intelligent Parking, Bizikleteroak, Basquetour, la Asociación Vitoria de Patinetes Eléctricos y el Elkargune de Movilidad.

El Consistorio ha destacado que esta composición permitirá abordar la movilidad ciclista desde "diferentes perspectivas": los desplazamientos a los centros educativos y de trabajo, la salud, la distribución urbana de mercancías, el turismo activo o la convivencia entre los distintos modos de transporte.

"No queremos que sea un espacio en el que el Ayuntamiento se limite a contar lo que está haciendo. Queremos que se debatan propuestas, que se planteen mejoras y que podamos contrastar las actuaciones con quienes conocen de cerca las necesidades de la ciudad", ha señalado Reyes.

La Comisión tendrá carácter consultivo y asesor y funcionará como un grupo de trabajo permanente vinculado al Elkargune de Movilidad. El Centro de Estudios Ambientales, CEA, se encargará de su secretaría y dinamización. Está previsto que celebre reuniones ordinarias cada cuatro meses, aunque podrá convocar encuentros adicionales cuando sea necesario.

PROTAGONISMO DE LA BICICLETA

La puesta en marcha de este órgano coincide con los resultados del último Barómetro de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz, elaborado a partir de 404 entrevistas. Según este estudio, el 46,3% de las personas encuestadas utiliza la bicicleta al menos una vez por semana y el 16% lo hace a diario. Además, el 80% dispone de bicicleta y el 95% sabe montar, aunque un 27% afirma que nunca la utiliza.

Vitoria-Gasteiz cuenta actualmente con casi 190 kilómetros de vías ciclistas y más de 18.000 plazas de aparcamiento para bicicletas en la vía pública. A esta infraestructura se suma la red de aparcamientos seguros VG Biziz, con 23 espacios y capacidad para más de 1.445 bicicletas, así como el servicio de préstamo de bicicletas eléctricas Mugibike.

"Tenemos una ciudad en la que la bicicleta ya tiene un peso importante, pero nuestro objetivo es que cada vez resulte más fácil y seguro utilizarla. Y para eso es fundamental conocer las necesidades reales de las personas que se desplazan en bicicleta", ha añadido la concejala.

En esta primera sesión, se presentará el 'Programa de la Bicicleta', incluido en el nuevo 'Plan de Movilidad', se repasarán las iniciativas en marcha y las previstas para 2027 y se darán a conocer los resultados del Barómetro.