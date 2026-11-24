MÉRIDA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Convento de San Francisco, situado en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, ha sido declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC) a este convento, que representa el "prototipo de convento recoleto" y se divide en dos áreas principales, como son la iglesia y las dependencias conventuales.

Según señala el Ejecutivo regional, gran parte de la fábrica monacal, incluyendo el claustro, corresponde al último tercio del siglo XVI y sigue cánones góticos, mientras que la capilla y otras dependencias presentan reformas barrocas del siglo XVIII.

El conjunto destaca por sus "proporciones contenidas y su escueta decoración", y la austeridad del claustro supone el ejemplo más claro de esta estética, por lo que en definitiva, sus espacios son un "fiel reflejo del espíritu sobrio y espiritual de la reforma alcantarina".

El edificio fue erigido inicialmente gracias a las limosnas de particulares, entre los que destacaron por su impulso los Herrera, poderosa familia de la época, y los Condes de Benavente, señores de la villa.

Tras su ocupación a finales del siglo XVI, el cenobio estuvo integrado por una comunidad de sacerdotes, legos, coristas, donados y arrieros, y juntos desempeñaron una labor asistencial esencial, realizando funciones de acogida y enfermería para los transeúntes y pobres que pasaban por la localidad.