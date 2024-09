Extremadura cuenta hasta el momento con un único foco de lengua azul detectado y "no confirmado"

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta hasta el momento con un único foco de lengua azul detectado (en la comarca veterinaria de Trujillo), aunque el mismo "no está confirmado", aunque la Junta trabaja ya para prever que pueda haberlos "en cualquier otro sitio".

"Un solo foco, no hay nada más que un foco y no está confirmado. Se está trabajando evidentemente para prever que pueda haberlos en cualquier otro sitio... Están todas las zonas pendientes de la lengua azul, sabemos lo importante que es... Pero hasta el momento solamente hay un foco que no está confirmado", ha espetado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Victoria Bazaga.

Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida para informar sobre el Consejo de Gobierno de la Junta, Bazaga ha reiterado lo ya expuesto este pasado lunes por la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, en el sentido de que se están adoptando "medidas preventivas" para que la situación "no llegue a ser mucho más grave de lo que en principio parece".

En cuanto a cuándo podrían empezar a administrarse vacunas en la cabaña ganadera extremeña, Victoria Bazaga ha indicado que se está trabajando sobre el serotipo 1, así como que "se está trabajando con el ministerio, para en el momento que se pueda, que ellos puedan, porque esta vacuna es del ministerio, poder empezar a vacunar a todos los animales".

"Porque tenemos que vacunarlos a todos, solamente ahora con el serotipo 1, que es el que en principio nos preocupa y que, insisto, ni siquiera está confirmado", ha añadido la portavoz de la Junta.