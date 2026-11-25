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MADRID/MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interno de Extremadura alcanzó los 225,5 millones de euros durante el pasado año 2025, lo que supone un 20,5% más que en el año anterior, el segundo mayor incremento del país según los datos definitivos de la Estadística sobre Actividades de I+D publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos del INE indican además que un total de 3.495 personas en equivalencia a jornada completa se dedicaron a actividades de I+D interna durante el pasado año en la región, lo que implica un crecimiento del 17 por ciento con respecto a 2024.

A nivel nacional, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna ascendió a 25.321 millones de euros en 2025, lo que supuso un aumento del 5,8% respecto al año anterior. Este gasto representa el 1,50% del Producto Interior Bruto (PIB).

El sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D interna, con un 57,2% (el 0,86% del PIB), seguido de Enseñanza Superior, con un 25,1% (el 0,38% del PIB).

En cuanto al gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 17,2% del gasto nacional (0,26% del PIB). El 0,5% restante correspondió al sector Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

Así, el gasto en I+D aumentó un 8,6% respecto al año anterior en el sector Empresas y un 6,5% en Enseñanza Superior. Por el contrario, descendió un 4,7% en la Administración Pública.

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