BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han identificado a una mujer de 27 años como presunta responsable de al menos veinte hurtos cometidos en diferentes zonas de la ciudad de Badajoz a personas de avanzada edad por el método del 'hurto amoroso'.

La investigación se inició a finales del pasado mes de octubre, cuando la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de Badajoz comenzó a recibir diversas denuncias por hechos de similares características.

En todos ellos, las víctimas, personas de avanzada edad, relataban cómo una mujer se les acercaba simulando conocerlas o utilizando algún pretexto para entablar conversación y, tras ganarse su confianza, las abrazaba o mostraba excesivas muestras de afecto, momento en el que aprovechaba ese contacto físico para sustraerles las joyas que portaban.

De la investigación se hizo cargo el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Policía Nacional de Badajoz, cuyos agentes se encontraron con una "especial dificultad" consistente en la "rapidez con la que actuaba la autora".

De esta forma, la presunta autora cometía los hurtos al descuido y, en muchas ocasiones las víctimas, no se percataban de la sustracción hasta pasado un tiempo, hecho que facilitaba la huida de la autora.

Los investigadores centraron sus pesquisas en la recopilación y análisis de imágenes procedentes de cámaras de seguridad instaladas en las distintas zonas de actuación, mostrando a las víctimas imágenes de personas relacionadas con hechos de similares características.

Asimismo, se pudo averiguar que se habían producido otros hurtos con el mismo "modus operandi" en fechas próximas, en diferentes localidades de la región, pudiendo establecer conexiones entre todos ellos, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

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