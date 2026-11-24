MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas en Extremadura, para el ejercicio 2027, por importe de 28 millones de euros.

Las subvenciones contempladas en la resolución se enmarcan en el ámbito de las políticas activas de empleo, cuyo principal objetivo es facilitar las posibilidades de acceso de las personas en situación de desempleo al mercado de trabajo.

Igualmente, estas ayudas se alinean con el futuro Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027, cuyo objetivo finalista es apoyar y facilitar la creación, el mantenimiento y la mejora de oportunidades de empleo en Extremadura.

La convocatoria incluye el Programa I, que regula las ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con personas desempleadas u el Programa II, dedicado al 'Bono Impulsa Futuro' de ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con personas paradas de larga duración.

Así como el Programa III, que regula el 'Bono Impulsa Defensa' de ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con personas desempleadas mayores de 45 años que se hayan desvinculado de las Fuerzas Armadas por finalización del compromiso, y el Programa IV, que recoge las ayudas por transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos.

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