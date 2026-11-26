El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en rueda de prensa sobre los presupuestos municipales 2027 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos municipales de Mérida para 2027 están dotados con 84,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,12 por ciento (en 1,7 millones) respecto a los de 2026.

Dentro de ese montante (aparte de gasto de personal, corriente y aumento de contratos), se recogen 14,2 millones de euros que van destinados a inversión en obras de infraestructuras deportivas o urbanísticas, así como diferentes proyectos de mejora de espacios y servicios públicos, entre otras.

Además, entre otras medidas, las cuentas encierran la continuación de la gratuidad total del transporte urbano en autobús; ayudas municipales directas al alquiler para familias trabajadoras; el pago del recibo del IBI ya sin modificación respecto a 2026 (tras la finalización del incremento por la regularización catastral de la última década); o la eliminación del canon anual por ocupación de vía pública de ascensores o rampas.

De este modo lo ha desgranado en rueda de prensa este jueves el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha avanzado también que los presupuestos serán abordados en pleno municipal el próximo miércoles, día 2, a las 09,30 horas, después de que este viernes, día 27, se celebren las comisiones previas oportunas tanto del Centro Ocupacional de Empleo Proserpina-La Encina, como de Hacienda.

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