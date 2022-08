O alcalde de Santiago asegura que non se apagará a iluminación dos monumentos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, asegurou que non se apagará a iluminación dos monumentos da cidade, tales como a Catedral, após realizar unha consulta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica sobre o decreto de aforro enerxético.

"A contestación oficial que temos é que a iluminación exterior dos monumentos non se terá que apagar", asegura Bugallo nunha entrevista coa Televisión de Galicia. Así, a "clarificación" que realizou o Ministerio dálle "tranquilidade".

No tocante ao apagado de escaparates en comercios a partir das 22,00 horas, o rexedor indica que existía unha "demanda" por parte dos cidadáns de que houbese "máis iluminación" no Ensanche. "Probablemente algúns veciños do Ensanche que xa se queixaban antes, queixaranse máis", sostén.

No entanto, considera que os comercios e hostalaría "serán comprensivos". Após asegurar que nas dependencias municipais non contan con aire acondicionado, Sánchez Bugallo indicou que considera "perfectamente adecuada" a temperatura de 19 graos para a calefacción.

CANDIDATURA

Por outra banda, Sánchez Bugallo, que se marcha agora de vacacións, indicou que á volta deste período vacacional informará sobre se presenta ou non ás eleccións municipais do ano que vén.

"Reflexionarei estes días, falarei cos compañeiros de partido e tomarei a decisión que sexa mellor. Pensando no Partido Socialista, pero, volvo repetir, o meu compromiso é cos cidadáns de Compostela e a miña preocupación son os cidadáns de Compostela", garante.