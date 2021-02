O comercio non esencial galego recuperará este mércores a súa hora habitual de peche, coas 21,30 como máximo

O DOG mantén o límite de aforamento ao 50% e o peche dos centros comerciais as fins de semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

O comercio considerado non esencial recuperará a partir deste mércores en Galicia o seu horario habitual, aínda que o peche deberá ser como moi tarde ás 21,30 --media hora antes do toque de queda-- ou o que estableza a normativa específica da actividade.

Os establecementos considerados non esenciais --dos que se exceptúan supermercados, alimentación, farmacias e talleres mecánicos, entre outros-- son dos poucos negocios que arrincarán este mércores a desescalada das restricións establecidas pola Xunta desde o 27 de xaneiro para loitar contra a terceira onda da pandemia da covid.

Desde entón, o peche dos comercios quedaba adiantado ás 18,00 da tarde, pero a partir deste mércores volverá ao seu horario habitual, ás 21,30 como máximo, segundo concreta a orde da Consellería de Sanidade recollida no Diario Oficial de Galicia (DOG) a última hora do luns.

Este será o único cambio que haberá con respecto ao comercio non esencial, xa que a mesma orde de Sanidade mantén que os locais operarán cun aforamento máximo do 50 por cento da súa capacidade total e procurarase o mantemento das distancias de seguridade interpersoal e o uso da máscara obrigatoria.

Ademais, os establecementos deberán seguir prestando un servizo de atención preferente a maiores de 65 anos, para o que o DOG suxire un horario ou unha caixa de pago específica.

GRANDES SUPERFICIES E CENTROS COMERCIAIS

Nas grandes superficies, é dicir, locais con máis de 2.500 metros cadrados, haberá sistemas que informarán "en todo momento" sobre o número de clientes no interior, así como a capacidade máxima permitida nas súas instalacións.

Iso si, tal e como avanzou o luns o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, os centros comerciais permanecerán pechados a fin de semana. De luns a venres, seguirán operando e recuperarán o seu horario habitual.

As tendas do interior dos devanditos centros tamén operarán ao 50 por cento de aforamento, pero as persoas non poderán permanecer nas zonas comúns, soamente empregalas a modo de tránsito entre os comercios e cun límite do 30 por cento de aforamento.

Así mesmo, segue prohibido o uso de áreas recreativas como zonas infantís, de descanso e ludotecas.