El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita la granja de pollos de ceba de Transfotao, en Silleda (Pontevedra), acompañado por la alcaldesa, Paula Fernández - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha comprometido este jueves a que el Partido Socialista apruebe una ley de agricultura familiar y profesional si sigue en el gobierno después de las elecciones del domingo.

El jefe de filas del PSdeG ha lanzado esta promesa durante una visita a la granja de pollos de ceba de Transfotao, en Silleda (Pontevedra), con más de 23 años de actividad, y donde ha estado acompañado por la alcaldesa, Paula Fernández. Del acto ha informado el PSdeG en un comunicado.

La explotación la lleva José Castro Cabaleiro y hace 15 años que trabaja con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para aprovechar los residuos ganaderos como fuente de energía.

Besteiro ha puesto ese trabajo como ejemplo de lo que puede dar de sí el sector primario gallego cuando se moderniza y de la riqueza que deja en el territorio. Un sector que, como ha indicado, tiene su peso porque Galicia produjo en 2024 un total de 222.060 toneladas de carne de ave, el 12,3% de toda la producción española, según la encuesta anual de sacrificio de ganado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El dirigente socialista ha repasado lo que el Gobierno de España puso en marcha. Así, ha señalado que con la reforma de la Ley de cadena alimentaria, cada operador tiene que pagarle al anterior por lo menos lo que le costó producir, así que ningún ganadero puede verse obligado e vender a pérdidas.

Además, ha señalado que los seguros agrarios cuentan este año con 372,6 millones de euros de subvención estatal,y el Ministerio de Agricultura paga la mitad de las indemnizaciones y de los costes operativos tramitados en 2026 por los focos de la gripe aviar. También ha destacado que hay ayudas para modernizar las explotaciones y ahorrar energía.

La Ley de agricultura familiar es la primera de las medidas agrarias del programa socialista para el 29N, que también defiende una PAC pensada para las explotaciones familiares y profesionales.

El PSOE quiere reforzar los seguros agrarios y modernizar las granjas con menos burocracia, y busca que entren en el sector más jóvenes y más mujeres. Con los productos que vienen de terceros países pide reciprocidad, es decir, que cumplan los mismos estándares sanitarios, laborales y ambientales que se les exigen a los productores de aquí.

Los socialistas, además, han censurado que en la convocatoria de 2024 de los planes de mejora, que son las ayudas con las que las granjas financian sus inversiones, la Consellería do Medio Rural aprobó 180 expedientes y denegó más de 430.

Besteiro ha recordado que es la Xunta quien tiene que hacer que esos fondos lleguen a las explotaciones y que deben agilizar los trámites. También le toca vigilar la Ley de Cadena Alimentaria se cumpla cuando comprador y vencedor tienen la sede en Galicia, porque en ese caso la competencia de control y sanción es autonómica.

"El futuro del rural", ha dicho Besteiro, "pasa por que trabajar en el sea rentable y por que vivir en él no suponga renunciar a ningún derecho ni a ninguna oportunidad".