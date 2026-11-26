Archivo - Dos personas durante una de las primeras vendimias en las Rías Baixas, a 21 de agosto de 2026, en Galicia (España). Esta parcela ha sido seleccionada por una bodega para la vendimia de uva DO Albariño y elaboración de vinos especiales, donde se - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rías Baixas ha ratificado que ha cerrado la vendimia de 46.859.353 kilos de uva en 2026, lo que supone un 1,37% menos que en 2025.

En un comunicado, la DO ha ofrecido los datos definitivos de esta vendimia, ya avanzados de forma provisional a comienzos de octubre. Esta cantidad ha dado lugar a aproximadamente unos 32 millones de litros de vino.

La campaña 2026, en la que participaron 164 bodegas, se adelantó al 13 de agosto y finalizó el 8 de octubre. "Se puede describir como un ciclo vitícola idóneo y una vendimia abundante, caracterizada por la alta calidad de la uva, recogida totalmente a mano", destaca Rías Baixas.

El rendimiento medio por hectárea fue de 9.274 kilos, un valor inferior a 2025 pero que está cerca de la media de los últimos diez años (de 9.380 kg/ha). Las expectativas de Rías Baixas para los vinos de la añada 2026 son buenas.

El director técnico, Agustín Lago, destaca: "La uva se vendimió mayoritariamente en el periodo comprendido entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre, intervalo en el que se recogieron 39 millones de kilos de uva, es decir, el 84% de la cosecha". Describe la vendimia como "tranquila, con una meteorología estable que permitió recoger la uva en cada parcela en el momento idóneo de maduración". En el control de este desempeño participaron 26 auditores/veedores.

El ciclo vegetativo de la cosecha 2026 estuvo marcado por un invierno cálido y muy húmedo; así como por una primavera muy cálida y muy seca (la cuarta más seca desde que hay registros); con un mes de junio extremadamente cálido y seco. Esta situación propició una tasa de brotación del 90,3%, algo superior al año pasado. "Las mermas de producción no fueron significativas, siendo el valor medio del 5,5% y repartidas en corrimiento de flor, plagas o enfermedades y por heladas, granizo y viento", agrega.

ALBARIÑO

En la D.O. Rías Baixas, las variedades blancas representan el 99,60% de la uva recogida, abanderada por Albariño, que llegó a los 46.669.874 kilos (el 96,97% del total).

Las siguientes con más presencia son: Caiño Blanca (0,94%), Loureira Blanca (0,66%) y Godello (0,63%), con la campaña 2026 como la segunda vendimia de la variedad Ratiño, con 1.247 kilos.

Las variedades tintas suponen el 0,40% del total, con la variedad Sousón como principal, seguida por la Caiño Tinto y Espadeiro.