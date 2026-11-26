La conselleira do Medio Rural, María José Gómez. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural avanza en el desarrollo de actuaciones para prevenir incendios forestales en la localidad coruñesa de Ortigueira.

En concreto, la conselleira, María José Gómez, se ha reunido este jueves con el alcalde de dicho ayuntamiento, Valentín Clavín, con quien ha evaluado el grado de ejecución de las actuaciones que se están llevando a cabo para favorecer la prevención de los incendios en la zona.

En un comunicado, la Xunta ha informado de que también han estudiado las posibilidades de establecer nuevas líneas de colaboración para apoyar la celebración de eventos que potencien el sector agroalimentario, como es el caso de la XXXVI Feira do Mel de Ortigueira.