La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita una explotación en Abadín - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha concedido un total de 862 ayudas de incorporación de jóvenes, planes de mejora y maquinaria eficiente, al tiempo que deniega 570 subvenciones en la resolución de estas tres órdenes publicadas este viernes.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica los beneficios de estas ayudas que suponen la movilización, en conjunto, de cerca de 54 millones de euros.

En total son 475 jóvenes los que reciben estas subvenciones, sobre lo que la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destaca que estos apoyos supondrán "tener una mayor calidad de vida". El 42% de los beneficiarios son mujeres. Una veintena de apoyos en esta orden fueron denegados.

La Consellería do Medio Rural incluía a los jóvenes que presentaron su solicitud en el 2025 y se quedaron sin ayuda, sin necesidad de volver a presentarla.

Precisamente, la conselleira ha visitado este viernes la explotación O Veliño SC, situada en Abadín y que cuenta con un joven incorporado al amparo de estos apoyos.

En lo relativo a los planes de mejora de explotaciones asociados a estas incorporaciones, se aprobaron un total de 251 solicitudes. Fueron denegadas 32.

Además, en la resolución también están las aportaciones para la adquisición de maquinaria de bajo consumo y agricultura de precisión, que se enmarcaron dentro del paquete de apoyo al sector primario ante de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. En este caso, fueron 136 las solicitudes aprobadas y 518 las rechazadas.