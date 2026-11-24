Archivo - Un ganadero de A Silveira vacía su tanque de leche, a 7 de abril de 2026, en Ribadeo, Lugo, Galicia (España). Desde el 1 de abril, dos de esas cuatro granjas se ven obligadas a tirar la leche a falta de otra industria que se la compre; llevan va - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de PAC e do Control da Cadea Alimentaria de la Xunta, Juan José Cerviño Varela, ha informado de que la Xunta ha detectado la entrada de leche foránea a Galicia desde Portugal, Francia, Países Bajos e Italia, con precios "sensiblemente bajos", con casos de leche desnatada a 6 céntimos por litro.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria del sector lácteo, Cerviño ha señalado que, a raíz de los contratos a la baja la pasada primavera, se realizó un plan extraordinario de control de contratos de proveedores de leche, por el cual se levantaron 67 actas de inspección. Además, hubo 15 actas de inspección a raíz de revisar entradas de materias primas e indicación de origen, así como los etiquetados de los productos finales.

Indica que se detectó la entrada de leche de cuatro países europeos, además de Cantabria y Asturias, si bien en el caso de estas dos comunidades se correspondía con pequeñas cantidades de leche ecológica.

En concreto, advierte de esta leche foránea llegaba a precios "sensiblemente bajos": 6 céntimos por litro de leche desnatada, 10 céntimos por litro de leche cruda y 25 céntimos de leche entera. Unos precios que "causaban destrucción de la cadena de valor".

Algunos de los incumplimientos detectados son la falta de cláusulas obligatorias en los contratos, falta de grabación de los contratos en el registro de contratos alimentarios, modificación del precio señalado en el contrato y "cláusulas abusivas".

Asimismo, el director xeral remarca que la bajada media de seis céntimos en primavera "no estaba justificada", al igual que en los nuevos contratos este mes de noviembre "no se está viendo reflejado el precio" en el próximo contrato.

También insta a cambiar el paquete lácteo y la ley de cadena, dado que "hay un número extenso de incumplimientos" que después "no fueron tipificados como infracciones, por lo que no resultan sancionables y desvirtúan la utilidad de la regulación contractual".

LA COMISIÓN "NO VA A VALER DE NADA"

Previamente, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha afirmado que la comisión de estudio sobre el sector lácteo que se desarrolla en el Parlamento gallego "no va a valer de nada", de lo que responsabiliza al "politiqueo" de la oposición.

"Nadie cree en estas comisiones, porque al final, ¿para qué sirven? ¿Para que nos estemos echando el balón?", ha asegurado Balseiros este martes en su intervención en la comisión parlamentaria de estudio sobre los factores que influyen en el precio de la leche en Galicia, entre reproches a la oposición por las críticas realizadas a la Xunta. "Así es imposible construir nada", se queja.

Reconoce la "inadmisible" diferencias de precios entre Galicia y otras comunidades y cree que "debería haber más controles" de leche foránea.

Entre otros reproches del BNG y PSdeG a la Xunta en esta comisión han apuntado que siguen pendientes de publicar las resoluciones de ayudas a la incorporación que quedaron pendientes de 2025, además de la falta de una convocatoria de planes de mejora, junto a la petición de un mayor control a industrias por el recorte de precios. REUNIÓN CON DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA

Por otra parte, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por Cerviño y Balseiros, se ha reunido este martes en Santiago con representantes de las cadenas de distribución y de las principales industrias lácteas, a quienes ha instado a avanzar de la mano de ganaderos en la sostenibilidad del sector.

Por ello, pide "reflexión y empatía" a los agentes del lácteo para abordar la actual situación del sector, caracterizada por el incremento de los costes de producción.

La conselleira resalta que existe preocupación entre los ganaderos ante esta coyuntura y recuerda que los productores constituyen el eslabón más "vulnerable" de la cadena de valor. "Todas las partes tienen que tener beneficios", sostiene, empezando por los ganaderos.