SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este jueves la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se incrementa en 1,5 millones de euros la dotación de las ayudas para inversiones en reforestación con especies de frondosas y coníferas.

Estas aportaciones se convocaron en enero pasado con un presupuesto inicial de 8,4 millones de euros para los años 2026 y 2027. Ahora, con esta ampliación de fondos, pasarán a tener una financiación de 9,9 millones de euros, de los que 4,1 corresponden a la anualidad de 2026 y los 5,8 restantes a la de 2027.

La finalidad de estas ayudas es fomentar la gestión forestal sostenible mediante la restauración y renovación de masas forestales, incrementando su multifuncionalidad productiva, ambiental y social.

Con ellas se busca la mejora de la capacidad de la captura de carbono de los montes gallegos para favorecer así la mitigación del cambio climático, al tiempo que se promueve la diversificación de especies forestales.

Esta orden de ayudas también tiene entre sus objetivos el potenciar la producción de madera de calidad con valor añadido, especialmente en el caso de las frondosas autóctonas; y contribuir a la prevención de los incendios forestales y a la mejora de la resiliencia de los ecosistemas forestales.

Los beneficiarios de estas ayudas son las personas físicas o jurídicas que sean titulares de los terrenos objeto de la actuación, así como las comunidades de montes vecinales, las agrupaciones forestales de gestión conjunta y aquellas personas silvicultoras activas que estén inscritas en el registro correspondiente.