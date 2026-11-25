SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, insta al Gobierno central a defender la financiación de la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de desarrollo rural en esta "semana decisiva" para el sector primario, ya que este jueves y viernes el Consejo Europeo decidirá su posición respecto al próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

Al respecto, la conselleira reclama una PAC "fuerte" para la sostenibilidad del sector primario y subraya su importancia para la cohesión territorial, tal y como trasladó también la semana pasada ante el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas.

Así lo ha expuesto durante su participación en la presentación del nuevo GEA Dairy Center, que contó con una demostración del funcionamiento de la tecnología de ordeño en la SAT Os Loureiros, en Vimianzo (A Coruña).

Igualmente, María José Gómez requiere que la PAC se adapte a las necesidades y particularidades de los distintos territorios y sistemas productivos.

En el marco de esta jornada demostrativa, la conselleira hace hincapié en la importancia de la innovación para favorecer la competitividad. "Innovar no es un capricho, sino la clave para seguir siendo competitivos", advierte.