La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en la entrega de premios - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reclama que la calidad de la leche gallega "tenga su reflejo en el precio" que perciben los ganaderos.

La calidad debe ser reconocida, pero también "tener su reflejo en el precio", porque "una explotación necesita ingresos suficientes para cubrir sus costes, seguir invirtiendo y, sobre todo, poder mirar al futuro con tranquilidad", ha advertido la conselleira.

Lo ha dicho en su intervención en el acto de entrega de la décima edición de los Premios Exceleite a la excelencia de la calidad higiénico-sanitaria de productores de leche cruda de vaca de Galicia.

Gómez, sobre la situación actual del sector, ha subrayado que la Xunta está "muy pendiente" y mantiene contacto con los agentes de la cadena de valor.

Al respecto, ha apuntado que la consellería solicitó a la industria que tuviese en cuenta los costes de producción de los ganaderos y a la distribución que reflexione sobre el uso de la leche como producto reclamo.

Esta misma semana, según ha dicho, la titular de Medio Rural pidió "reflexión y empatía" a ambas partes, según recuerda la consellería en un comunicado de prensa.

Además, asegura que la Xunta reforzó la vigilancia de los contratos, "está tramitando sanciones" y trasladó al Ministerio de Agricultura la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.

En la misma línea, mostró su disposición a facilitar a los ganaderos "más instrumentos" para defender sus intereses y propuso "personalmente" al ministro Planas actualizar los tramos de producción que se utilizan como referencia en los contratos, que están sin revisar desde 2009.