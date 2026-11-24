Vehículo ardiendo en la carretera OU-533 a su paso por O Bolo, Ourense, Galicia - PROTECCIÓN CIVIL DE O BOLO

OURENSE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha quedado calcinado a la altura del punto kilométrico 32,700 en la carretera OU-533, a la entrada del pueblo de Santa Cruz en el municipio ourensano de O Bolo, sin dejar ningún herido.

Tal y como han confirmado fuentes de Protección Civil del municipio, el aviso se recibió alrededor de las 20.50 horas de este lunes y al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de A Rúa, los GES de A Veiga, Protección Civil de O Bolo, una ambulancia de apoyo del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Según han apuntado, el conductor --que no ha sufrido daños--, al percatarse de que el coche comenzaba a arder, se desplazó con su vehículo por la parte antigua de la carretera --en la que "no hay circulación"-- para evitar así entrar en el pueblo. Finalmente, el turismo ardió en medio de la calzada sin que el fuego llegara a trasladarse al monte.

Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han señalado que, por el momento, se desconocen las causas que ocasionaron el incendio, que continúan investigándose.