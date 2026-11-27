El concejal de Movilidad de Santiago, Xan Duro, comparece en rueda de prensa, a 27 de noviembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha abierto diligencias previas para investigar los "incumplimientos" detectados en la prestación del servicio de transporte urbano y que, de ser el caso, derivará en la imposición de sanciones contra la concesionaria, que forma parte de la adjudicataria del nuevo servicio, que tiene que empezar a operar a mediados de diciembre.

El concejal de Movilidad, Xan Duro, ha explicado en una rueda de prensa de este viernes que la apertura del expediente se produce tras detectar un "gravísimo incumplimiento" de las condiciones en las que la concesionaria debe prestar el servicio. Este consiste en la supresión de algunas frecuencias de distintas líneas, "fundamentalmente en la 1 y en la 6".

En concreto, tras realizar las inspecciones correspondientes, han detectado que hay un total de seis autobuses "rotulados [según el nuevo contrato] y parados que debían estar circulando", en palabras de Duro. Esto ha reducido a 35 los que están actualmente en circulación cuando debían ser 41 los que están operando. A su vez, esta cifra es inferior a los más de 50 contemplados al inicio del contrato, que lleva nueve años en orden de continuidad.

La explicación de los incumplimientos dada por la empresa al Ayuntamiento se remitió a la comunicación de "un número anormalmente elevado de averías que comprometían la prestación servicio", según lo ha resumido el edil, que ha incidido en que la concesionaria "no puede modificar unilateralmente las condiciones del servicio, como está sucediendo".

"El hecho de que la actual concesionaria forme parte de la UTE adjudicataria del nuevo contrato que debe entrar en vigor en diciembre no altera las obligaciones que le corresponden como actual prestación del servicio; y el hecho de se quiera preparar para la entrada de funcionamiento del nuevo contrato no puede comprometer de ninguna manera la prestación de servicio en la actualidad", le ha reprochado.

También ha aclarado, ante imágenes difundidas en redes, que "no todos" los autobuses rotulados y estacionados en Amio están adscritos al actual contrato, sino que son vehículos preparados para empezar a funcionar con la nueva red. Además, Duro ha agradecido a los conductores y conductoras que, en sus palabras, "están sufriendo una presión añadida y las consecuencias de una situación que no es su responsabilidad".

DOS INSPECCIONES REALIZADAS

La primera de las inspecciones realizadas por la empresa municipal de transporte urbano (Tussa) se realizó el pasado martes, cuando se comprobó que en las cocheras de Amio había nueve autobuses "con averías de larga duración". Además, otros dos estaban rotulados según los criterios del nuevo contrato y, "por lo tanto, no podían ser puestos en servicio"; y otros cuatro vehículos adscritos al servicio no estaban en las cocheras, "ni tampoco cubriendo ninguna línea".

La segunda inspección se realizó a las 06.00 horas de esta mañana. Esta vez se localizaron 10 vehículos con averías; cuatro autobuses con la nueva rotulación, y otros tres adscritos al servicio no estaban en las cocheras ni tampoco prestando servicio.

Ya el martes, tras la primera inspección, se abrieron diligencias previas para investigar los incumplimientos. Después de la de esta mañana, se le remitirá un requerimiento a Tralusa para que adopte "con carácter inmediato" las medidas necesarias para garantizar la realización de la totalidad de las expediciones previstas y el cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para cada una de las líneas.

Por lo tanto, la concesionaria deberá remitirle al Ayuntamiento toda la información al respecto de las expediciones no realizadas, de las causas concretas de su cancelación, de los vehículos de los que dispone efectivamente para prestar el servicio y de las medidas que va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la totalidad de las expediciones previstas.