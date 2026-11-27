El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto electoral en Pontevedra junto a candidatos socialistas - PSDEG

PONTEVEDRA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha augurado que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, estará "calladito" el lunes gracias al voto de las mujeres y de los jóvenes.

Tras visitar Cuntis, el jefe de filas del PSdeG se ha desplazado a Pontevedra, donde ha visitado la Facultad de Comunicación para despedir una campaña que, en su opinión, ha estado marcada por los bulos de la derecha y la ultraderecha.

Besteiro ha pedido el voto para el Partido Socialista en las elecciones del domingo y ha reservado para el final un mensaje con ironía dirigida la Alberto Núñez Feijóo, a quién le ha augurado un lunes "calladito" gracias al voto de las mujeres y de la gente joven.

El dirigente socialista ha defendido un periodismo libre frente al machismo y a la desinformación. Dos cosas de las que, según ha dicho, hubo en estas semanas "una dosis bien grande por parte de la derecha y de la ultraderecha". Los bulos "fueron constantes", ha dicho, para censurar también que hubiese "un negacionismo claro y evidente" de la violencia machista.

"En esta campaña cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas por el mero hecho de ser mujeres, y está pendiente de confirmar la quinta, la de ayer", ha lamentado. Tras ello, ha avisado: "No vamos a poner el contador a cero. Son 1.391 mujeres asesinadas por la violencia machista de sus parejas y de sus ex parejas desde que hay registros oficiales".

"Y frente a eso, una derecha y una ultraderecha que niega absolutamente la violencia machista", ha vuelto a criticar para subrayar que las elecciones del 29 de noviembre son "históricas y decisivas" y van a "marcar un antes y un después". Por ello, ha pedido a la ciudadanía que de un paso al frente, sobre todo en Pontevedra, donde ha asegurado que Vox y PP concurren al Senado con una sola papeleta. "Yo pido el voto con fuerza, el voto de muchísima gente, ese voto a favor de la gente y de la fuerza que nos da", ha destacado.

Tras ello, ha apelado directamente al candidato del PP para asegurar que no se van a "callar" ante Feijóo. "Las mujeres van a callar a Feijóo, los chicos y las jóvenes van a callar la Feijóo. Lo vamos a tener el lunes calladito", ha resumido.

"Orgulloso, más que nunca", Besteiro ha pedido el voto para el Partido Socialista "para avanzar cuatro años más y para dejar atrás esa España en blanco y negro" a la que, según ha dicho, quieren volver "la derecha y la ultraderecha". Por último, ha finalizado llamando a votar "con fuerza" por otros cuatro años de un gobierno "de avances, de progreso" encabezado por Pedro Sánchez.

En respuesta a los periodistas, Besteiro ha valorado el debate a cuatro del jueves entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau."Las fuerzas de progreso ganaron ese debate", ha asegurado para señalar que lo que se pude ver fue "una derecha y una ultraderecha que hacen lo mismo, piensan lo mismo y que dicen lo mismo y, por ello, son los mismo".

Sin embargo, conforme ha sostenido, el PSOE transmitió "tranquilidad, ilusión y alegría", el mismo ánimo que llevó a toda la campaña y, sobre todo, "proyecto para los próximos cuatro años".

La visita de Besteiro la Pontevedra ha incluido un reparto de campaña, en el que ha estado acompañado, entre otros, por candidatos al Congreso por la provincia, como Abel Losada y Marica Adrio; por el secretario general de los socialistas de la ciudad, Iván Puentes; y por la diputada autonómica Paloma Castro.