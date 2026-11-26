El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto con mujeres socialistas tras el 25Ng - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que espera ver al líder del PSOE, Pedro Sánchez, "propositivo" y "tranquilo" en el debate entre candidatos a la Presidencia del Gobierno, en el que se enfrentará a la "mentira" y al "barro" de PP y Vox.

Así se ha pronunciado al ser preguntado en un acto en Santiago de Compostela por el debate que se celebrará en la noche de este jueves entre los candidatos de los principales partidos a la Presidencia del Gobierno.

Besteiro ha asegurado que se podrá ver a un candidato del PSOE que quiere seguir mejorando el país durante los próximos cuatro años, para lo que será "propositivo" desde la "tranquilidad" y que apostará por "seguir avanzado y no retroceder".

Enfrente, el jefe de filas del PSdeG ha sostenido que se podrá ver a un Feijóo que apostará por la "mentira, el barro y la improvisación" por su falta de credibilidad para gobernar. "Eso es lo que me espero visto lo que ha hecho en el anterior debate y vista también su trayectoria política, en la que la mentira lo ocupa todo".