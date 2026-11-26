El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto con mujeres socialistas tras el 25Ng - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha apelado a trasladar a las urnas la movilización feminista del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la mujer, y ha destacado que el Partido Socialista será el "verdadero dique de contención contra la involución machista que representan PP y Vox".

El jefe de filas del PSdeG se ha pronunciado de este modo en un encuentro de mujeres organizado por la formación y en el que han intervenido la presidenta del partido, Carmela Silva, y la secretaria de Organización, Lara Méndez. Entre las presentes, se ha podido ver a la responsable de Igualdad del PSdeG, Natalia González; la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, y la diputada autonómica Patricia Iglesias.

En su intervención, Besteiro ha añadido que el socialismo seguirá siendo también "esa punta de lanza" en el avance de los derechos y ha recordado a las víctimas de la violencia machista y la respuesta del miércoles en toda Galicia y en toda España, "una expresión en las calles realmente impresionante" para reivindicar el derecho de las mujeres a vivir "libres, seguras, sin miedo".

Besteiro, además, ha respondido a las afirmaciones de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, que pidió a las mujeres que no votasen al PSOE. El secretario xeral del SPdeG, ha sostenido que el PP no está en condiciones de dar lecciones. "Las mujeres, en contra de lo que piensa el PP, no necesitan un partido que les diga lo que tienen que pensar, lo que tienen que decidir, lo que tienen que votar. Necesitan gobiernos que reconozcan y defiendan su libertad y que garanticen sus derechos", ha subrayado.

Ha acusado a los populares de camuflar la violencia machista "llamándole violencia intrafamiliar" y de no apostar por la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Además, ha criticado el rechazado del PP a las subidas salariales, que benefician también a las mujeres, y la propuesta de suprimir el Ministerio de Igualdad. "La actitud del PP frente a la violencia machista es realmente deleznable", ha asegurado Besteiro.

El jefe de filas del PSdeG ha augurado que serán las mujeres las que le den la fuerza a la candidatura socialista en estas elecciones del 29 de noviembre y harán un "dique de contención" contra PP y Vox con el objetivo de "seguir avanzado en derechos".

MENSAJE DE CARMELA SILVA

En el acto, la presidenta del PSdeG y candidata al Senado por la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, se ha dirigido a todas las mujeres gallegas. "Nos lo jugamos todo", ha dicho para señalar que los avances conquistados en democracia "fueron posibles gracias al movimiento feminista" y que "solo hubo un partido en España que fue capaz de llevar esas reclamaciones al BOE". "Fue el PSOE", ha subrayado.

Silva se ha referido después a la trayectoria del PP en igualdad para recordar que llevó al Tribunal Constitucional las listas paritarias de la Ley de Igualdad y que votó "en contra" de todas las leyes que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres.

Las mujeres, conforme ha recordado, "tuvieron que salir a las calles con el tren de la libertad para parar al PP". "Los populares votaron también contra la ley de la libertad sexual y contra la Ley de paridad, que permite que las mujeres ocupemos los espacios de poder que nos corresponden", ha apuntado.

"El Partido Popular, de la mano cómplice con Vox, que niega la desigualdad de las mujeres y que niega la violencia machista que padecemos, es un peligro real para las mujeres", ha advertido Silva, que ha cerrado con una llamada directa: "Vamos a parar a Vox y al PP".

En el encuentro, en el que las socialistas han agasajado a Carmela Silva con un ramo de flores con motivo de su aniversario, ha participado también Lara Méndez, secretaria de Organización y directora de la campaña del PSdeG.

Los socialistas gallegos han señalado que llegan al 29N con cinco de sus ocho candidaturas a las Cortes encabezadas por mujeres, un 62,5%. Son las de Obdulia Taboadela, Patricia Otero y Carmen Rodríguez Dacosta al Congreso por la Coruña, Lugo y Ourense, y las de Carmela Silva y María Fernández Ojea al Senado por Pontevedra y Ourense. En el Congreso la proporción llega al 75%, más de veinte puntos por encima de la media estatal del PSOE, situada en el 52%.