El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una visita en Burela (Lugo) - PSOE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este miércoles en una visita en Burela (Lugo) que la autovía A-74 de A Mariña podrá licitarse en 2027, "después de todos los fiascos de un Partido Popular que no hizo absolutamente nada en esa infraestructura".

Así lo ha señalado ante los medios junto a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Lugo, Patricia Otero, y a la presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, Carmela López. Besteiro ha afirmado que 2027 será el año del impulso de esta infraestructura tras la aprobación definitiva en junio del proyecto de trazado del tramo O Carme-Barreiros por parte del Ministerio de Transportes.

En relación con la industria comarcal, el líder socialista ha exigido a la multinacional Alcoa que "cumpla los compromisos firmados" para garantizar el futuro de la planta de San Cibrao. Asimismo, ha reclamado que arranque "cuanto antes" el horno de cocción de ánodos, "actuación que cuenta con una ayuda de 40 millones de euros procedentes del PERTE de Descarbonización concedidos por el Gobierno central".

Por su parte, coincidiendo con la jornada del 25N, Besteiro ha reafirmado el compromiso de su formación contra la violencia machista y en defensa de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, la cabeza de lista al Congreso por Lugo, Patricia Otero, ha destacado el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mauritania, que beneficia a embarcaciones con base en el puerto de Burela. En clave electoral, la candidata socialista ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en el PSOE con el objetivo de conseguir el tercer escaño de la provincia de Lugo.