Contas pide a los ayuntamientos un análisis "más completo" para la tasa turística

Archivo - Varias personas pasean por una calle durante las Fiestas de la Ascensión, a 26 de mayo de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). Tras dos años de ausencia por la pandemia vuelve a celebrarse una de las fiestas más tradicio - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Contas pide a los ayuntamientos que hagan un análisis "más completo" en relación con la implantación de la tributación por estancias.

Lo hace en un informe de auditoría "exprés" de la planificación e implantación de estos tributos, en el que estudió a los tres municipios que tienen en tramitación y/o implantados los recargos: Santiago, A Coruña y Vigo.

"Las ordenanzas fiscales deberían incluir un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos", advierte.