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SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Esmorga Fest 2027, que se celebrará los días 12 y 13 de febrero en Sarria (Lugo), ha anunciado la incorporación de God Is an Astronaut al cartel de su XI edición.

Así, la banda irlandesa de post-rock instrumental ofrecerá en Sarria su único concierto en España dentro de la gira de celebración de su 25 aniversario.

Con esta confirmación, el cartel del festival queda formado por once bandas, entre ellas los japoneses de post-rock Mono. También estarán en Sarria Apartamentos Acapulco, Apolo18, Gazella, Jade4, Máquina, Menina, Nepal Nepal, Toldos Verdes y Travo.

Según la organización, la venta de abonos avanza a buen ritmo y la cita cuenta con unas "excelentes perspectivas de asistencia".