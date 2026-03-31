Extinguido el incendio de Rodeiro (Pontevedra), que afectó a 15,16 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del municipio pontevedrés de Rodeiro, parroquia da Portela, quedó extinguido a las 19.42 horas.

El fuego se inició el lunes a las 21.39 horas y afectó finalmente a una superficie de 15,16 hectáreas, todas ellas de monte raso. Para su extinción se movilizaron cuatro agentes, nueve brigadas, cinco motobombas y una pala.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085.