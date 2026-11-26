SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida en la mañana de este jueves tras ser atropellada en la localidad coruñesa de Porto do Son.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 08.00 horas en la AC-550, en Goiáns, y fue la conductora del coche implicado la que dio la voz de alarma.

Tal como explicaba, la persona atropellada estaba herida muy grave, por lo que se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al GES de Noia.

Una vez en el punto, los profesionales médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.