Ganaderos denuncian "abandono" para la vacunación contra la lengua azul, mientras la Xunta niega "bloqueo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul, con diferentes problemáticas que se viven en zonas como Monforte, Chantada y el macizo central ourensano. Alertan de pérdidas por el veto a la salida de las granjas de animales que todavía no se han conseguido vacunar.

Una afiliada del Sindicato Labrego relata que en el momento de querer vender sus becerros no consiguió autorización para poder llevarlos a la feria al no estar vacunados, con un retraso por parte del servicio veterinario de la Xunta debido al gran volumen de trabajo que tiene que hacer frente. "Estuve forzada a llamar a un veterinario que no conozco y pagarle lo que me quiso cobrar, porque no hay quien lo haga", se queja, puesto que deben esperar a que cuenten con dos dos dosis para poder venderlos o llevar a mataderos.

A este respecto, Unións Agrarias ha denunciado una situación "desesperada" por el veto a que se puedan sacar reses de las granjas sin vacunar. Urge a que se amplíen los medios disponibles, dado que el servicio veterinario de la Xunta "está desbordado y falto de pesonal".

UU.AA. apunta que en zonas ourensanas como Viana do Bolo hay una gran producción de ovino y vacuno de carne que se ve "seriamente resentida" en plena campaña de verano, época de mayor consumo y cuando las granjas programan partos.

Expone que se ven perjudicadas las explotaciones de vacuno que en su momento no pudieron inmunizar a sus animales por ser menores de tres mes y ahora se encuentran en edad de sacrificio o de ser llevados a cebaderos. Igualmente, Unións Agrarias reclama que se modifiquen los criterios que están aplicándose en lo que respecta a la salida de becerros y terneros nacidos de vacas sin vacunar, lo que tacha de "medida sin sentido cuando no existe riesgo de transmisión directa de madras a hijos que está generando graves problemas en las explotaciones de los entornos de Chantada y Monforte".

La lengua azul es una enfermedad vírica de carácter infeccioso no contagioso --no se transmite por contacto directo entre animales--, sino que se trasmite por mosquitos.

El plan de vigilancia de esta enfermedad detectó el pasado mes de febrero los casos de lengua azul de serotipo 4 en reses de Castro Caldelas, Sarreaus, Fornelos de Montes y As Neves --donde dieron positivo dos animales de la misma explotación--

POSTURA DE LA XUNTA

Por su parte, la Xunta defiende que "no hay ningún tipo de bloqueo ni de retraso en la campaña de vacunación de lengua azul", al tiempo que sostiene que el Gobierno gallego está actuando con la "máxima diligencia y eficacia".

La Consellería de Medio Rural informa de que ya se han vacunado 230.000 animales bovinos contra la lengua azul en Galicia --que necesitan dos dosis separadas por 21 días--, después de que en febrero se detectasen cuatro focos en la comunidad tras 14 años sin casos.

Tras terminarse la vacunación masiva en todas las explotaciones bovinas dentro de la zona restringida, también han sido vacunados 54.000 animales ovinos y está previsto terminar el proceso a mediados del mes de agosto.

El Ejecutivo autonómico apunta que, para facilitar la gestión del ganado ovino, en julio se amplió el periodo transitorio para poder enviar animales al matadero, de modo que hasta el 15 de agosto los ovinos no vacunados de la zona restringida pueden moverse desde las explotaciones a mataderos de Galicia, siempre que no se presenten síntomas compatibles con la lengua azul, estén protegidos frente al vector y los vehículos de transprote estén desinsectados.