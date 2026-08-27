El Gobierno de Malvinas decreta el cierre inmediato de la campaña del calamar en la que faenan 16 arrastreros gallegos

Archivo - Temporal en Vigo,flota amarrada, barcos en puerto - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de las Islas Malvinas ha decretado el cierre inmediato del caladero en el que 16 arrastreros congeladores de capital gallego capturan calamar patagónico (Loligo).

Esta segunda campaña del año ya generaba poca esperanza en el sector desde el inicio de la misma. Todo ello, debido a que pocos días de comenzar la pesquería los buques se encontraron con una escasez de recurso en el caladero, lo que obligó al Gobierno de las Falkland a decretar el cierre durante 15 días.

Durante ese período algunos buques pudieron hacer uso de otras licencias de pesca de otros recursos y continuar su actividad en otros caladeros. Sin embargo, hubo barcos que tuvieron que permanecer inoperativos.

Ahora, tras ese parón, los biólogos de Malvinas, que llevan a bordo estos buques gallegos durante el desarrollo de la actividad pesquera, constataron un descenso importante de la biomasa lo que obligó a decretar el cierre inmediato del caladero hasta 2027.

Las campañas de trabajo se dividen en dos: una en verano que suele comenzar a finales de julio y se extiende hasta el 30 de septiembre, y otra en invierno que comienza habitualmente a finales de febrero.