Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras precipitarse por un barranco de unos 30 metros el vehículo en el que circulaba por la parroquia de O Cereixal, en el municipio lucense de Becerreá.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue la persona que conducía el turismo quien, pasadas las 21.00 horas de este miércoles, alertó a la central de emergencias para comunicar su situación, señalando que tenía dificultades para salir del habitáculo porque las puertas estaban bloqueadas.

Con estos datos, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención de los Bomberos de Sarria, que lograron transportar a la persona herida hasta la ambulancia.

De hecho, los servicios de emergencias desplazados al punto destacaron la complejidad del acceso a la zona del vehículo, un barranco de una altura de unos 30 metros aproximadamente.

Así, detallaron que para llegar al lugar donde se encontraba el turismo accidentado tuvieron que emplear un camino habilitado por la parte de abajo del desnivel. De esta manera, culminaron el rescate y trasladaron a la persona herida a la ambulancia del 061.