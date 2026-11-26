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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que remató el 22 de noviembre, refleja que la gripe mantiene una intensidad basal con tendencia decreciente.

Por lo que respecta a las tasas de dispensación de antigripales y pruebas de antígenos, disminuyeron un 7,2% y un 35,4% respectivamente, tal y como informan a las oficinas de farmacia de la red centinela.

Según se recoge en el informe, la tasa de consultas por gripe disminuyó un 14,7% respecto a la semana anterior, lo que supone pasar de 15,3 la 13,1 consultas por 100.000 habitantes.

El descenso de las consultas se produjo en todos los grupos de edad, excepto el de 60 a 79 años, en el que permaneció estable y el de 80 y más años, en el que aumentó un 24,6%.

En relación a las áreas sanitarias, se observó una merma de la tasa de las consultas en todas ellas, excepto en la de Ferrol, donde aumentó un 54,2%.

La positividad de los virus de la gripe fue del 5,7%, superior a la de la semana anterior.

Respecto a la covid, la tasa de consultas disminuyó un 17%, pasando de 9,9 la 8,3 por 100.000 habitantes. Esta merma se observó en todos los grupos de edad, excepto en lo de 0 a 4 años y de 5 a 19 años, en el que ha aumentado un 62,3% y un 34,1%, respectivamente. Por áreas sanitarias, la tasa únicamente aumentó en la de Lugo, descendiendo en el resto.

INGRESOS

La tasa de ingresos a causa de la gripe fue de 2 por 100.000 habitantes, semejante a la de la semana previa.

Por grupos de edad, la tasa se mantuvo estable en todos los grupos, excepto en lo de 0 a 4 años en el que aumentó un 24,5% y el de 60 a 70, en el que descendió un 44,8%. P

Por áreas sanitarias, las únicas en las que la tasa aumentó fueron la de A Coruña y la de Pontevedra.

En lo que va de temporada, se notificaron 319 ingresos por la gripe, la mayoría de ellos, 310, con virus del tipo A.

Respecto a la tasa de ingresos de la covid, se mantuvo estable en 3,1 ingresos por 100.000 habitantes. Los únicos grupos en los que aumentó fueron el de 0 a 4 años y el de 20 a 59. Por áreas sanitarias, la tasa se mantuvo estable en todas ellas.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la covid, esta fue del 9%, inferior a la de la semana previa, que había sido del 10,2%.