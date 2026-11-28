A CORUÑA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado para el próximo día 3 de diciembre el juicio contra un hombre que agredió sexualmente a una menor de 13 años, a la que también había mostrado material pornográfico.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, el procesado, que tenía 20 años en el momento de los hechos, convivía en un piso con otro hombre que, a su vez, tenía un hermano menor de edad. Éste último, a su vez, era amigo de la víctima, que contaba con 13 años de edad.

Con motivo de la amistad entre los dos menores de edad, era frecuente que realizasen videoconferencias, en las que aparecía ocasionalmente el hermano de éste y el acusado. Ya durante el año 2023, las videoconferencias pasaron a realizarse entre los cuatro y, aunque el procesado aparecía ocasionalmente con el torso desnudo, eran conversaciones "intrascendentes".

En octubre de ese año, la víctima les propuso mantener un encuentro en un pabellón deportivo, dado que nunca se habían visto en persona. Durante este encuentro, el procesado sentó a la menor en sus rodillas y le realizó tocamientos, lo que obligó a intervenir al otro mayor de edad.

En los días sucesivos, se produjeron videollamadas entre la víctima y el procesado en el que él llegó a mostrarle el pene, así como imágenes pornográficas explícitas, ante la oposición de la niña. El acusado llegó a presentarse en las proximidades del colegio de la menor, lo que alertó a los profesores, que avisaron a sus padres.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, otro de exhibición obscena y otro de exhibición de material pornográfico, por lo que pide para el procesado tres años y 10 meses de cárcel.