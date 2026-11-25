El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la cooperación y coordinación con países de origen en África para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos ha permitido evitar un "40% de las salidas irregulares", lo que "salva vidas" y combate del "migración irregular".

Grande-Marlaska se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en un acto electoral en Ourense por la llegada de miles de migrantes en las últimas semanas a Canarias.

En su intervención, el ministro del Interior, que ha recordado que la migración también era una "preocupación" en 2018, ha subrayado la labor del Ejecutivo de Sánchez en favor de una migración "legal, segura y ordenada" y ha cargado contra la "ignorancia" y "mala fe" de aquellos que "creen que actuar contra la migración irregular es una cosa sencilla" de "deportar" o "mandar" a no se "sabe dónde".

Frente a ello, ha defendido una política activa de trabajo permanente con los países de origen y tránsito. Así, ha destacado que el Gobierno desde hace muchos años ha incorporado a más policías y guardias civiles que trabajan "a diario" en países como Senegal, Marruecos, Gambia o Mauritania, con los que hay "una cooperación y coordinación permanente" para luchar contra las mafias".

El ministro del Interior, que ha recordado que España fue el artífice del Pacto europeo de migración y asilo, ha advertido del aumento de la población en África para señalar: "O cooperamos y colaboramos todos para el desarrollo real y efectivo de esas sociedades o la cuestión cada vez va a ser mucho más compleja".

CENTROS DE DEPORTACIÓN

En su visita a Ourense y preguntado al respecto, ha asegurado que le "preocupa" que se puedan crear más centros de deportación de migrantes como el de Ruanda y ha recordado que el Gobierno de España votó en contra del último reglamento de retorno promulgado tras el Pacto europeo de derecho y asilo.

"Creo que puede afectar claramente a los valores y principios de los tratados de la Unión Europea y estamos seguros de que va a haber alguna demanda a nivel del Tribunal Europeo de Justicia respecto a estos centros de internamiento en el extranjero", ha dicho.

Además, se ha mostrado convencido de que también habrá demandas dentro de los propios países y ha recordado que entre los cinco países firmantes finalmente no está Italia, "paradigma de Abascal y de Vox". "Quizá Italia no ha firmado ahora eso, cunado lo hizo con Albania, porque solo pudo llevar a 180 de las personas que había desplazado allí y sus tribunales le dijeron que era absolutamente ilegal e inconstitucional proceder en esos términos ante peticionarios de protección internacional".

Por todo ello, ha confiando en que los órganos de judiciales de los cinco países ahora firmantes y el Tribunal Europeo de Justicia "tomen decisiones conforme a los principios y valores que son el pilar de la Unión Europea".

Por último, preguntado por las informaciones que apuntan a que jefes de la Guardia Civil que exoneraron a Rabat sobre Ceuta ante la juez se reunieron antes con cuatro mandos marroquíes, Marlaska ha sostenido que es "absolutamente falso". "Dejémonos de decir cualquier declaración ajena a la realidad", ha reclamado para defender que España cuenta con una "Guardia Civil y una Policía Nacional absolutamente profesionales que trabajan desde la absoluta neutralidad y bajo las direcciones exclusivamente de jueves y fiscales".

Algo que, según ha sostenido, es "muy diferente a lo que ocurría con otros gobiernos del PP, donde existía la policía patriótica" y dónde había "otras indicaciones".