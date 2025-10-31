Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres marineros gallegos han fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en Namibia cuando se desplazaban desde el aeropuerto de la capital hasta Walvis Bay, donde se iban a embarcar para trabajar en la faena de merluza negra.

Según han informado a Europa Press fuentes de la flota, los tres fallecidos iban a embarcarse en un barco palangrero y fallecieron al sufrir un accidente el taxi en el que se desplazaban desde el aeropuerto hasta el punto de embarque.

El siniestro se produjo cuando circulaban de noche, en la jornada del miércoles, y en él también murió el conductor de vehículo, natural de Namibia.