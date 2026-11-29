PONTEVEDRA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra, juzgará el próximo jueves, día 3, a un hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga que se encontraba en situación "vulnerable".

Los hechos, recoge el escrito de calificación fiscal, ocurrieron en mayo de 2022, cuando víctima y presunto agresor se encontraban en el domicilio de ella. En un momento dado, él se quitó la ropa y le pidió a ella que le realizase una felación, a lo que se negó. Como consecuencia, el hombre la agredió sexualmente y terminó violándola.

La mujer, consta en el escrito, estaba a tratamiento médico y se encontraba en una "situación de especial fragilidad psíquica". Por ello, el fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual sobre una persona especialmente vulnerable, y pide para él ocho años de prisión.