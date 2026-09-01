Piden 5 años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga que pasaba la noche en su casa en Lugo

LUGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Lugo de nacionalidad colombiana, sin antecedentes penales y con situación regular en España, se enfrenta a cinco años de prisión por un delito continuado de agresión sexual en abril de 2023 a una amiga que pasaba la noche en su casa.

El juicio se celebrará el próximo 29 de enero, después de que en la audiencia previa de este martes no se alcanzase un acuerdo entre las partes y quedasen admitidas las pruebas para la vista oral.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron entre las 00.00 y las 02.00 horas en una vivienda de Lugo, durante una celebración.

El acusado habría accedido en dos ocasiones al dormitorio en el que se encontraba la víctima, que ya estaba acostada en la cama. En el primer episodio, siempre según la Fiscalía, la besó en la boca y en el cuello, le mordió los labios y, mientras le sujetaba las manos, le levantó la ropa para tocarle los pechos y darle mordiscos en ellos.

La mujer habría expresado su falta de consentimiento apartando al acusado, que abandonó entonces el dormitorio. Sin embargo, pasado un tiempo, habría regresado y, según la acusación, volvió a besarla por la fuerza en la boca y en los pechos. Posteriormente, le habría bajado el pijama y tocado la zona genital por encima de la ropa interior.

La Fiscalía sostiene que el acusado impuso su voluntad por su corpulencia y que la víctima trató de apartarlo "mediante empujones" hasta que finalmente abandonó la habitación.

Como consecuencia de los hechos, la mujer, que tenía 41 años en ese momento, alega haber sufrido un empeoramiento de su salud mental, con repercusiones en sus relaciones interpersonales y sociales, aunque no consta que recibiese tratamiento médico por ello.

Durante la instrucción del caso, tras la denuncia, no se impusieron medidas cautelares de prohibición de aproximación o comunicación, por lo que el acusado permaneció en libertad.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual por lo que solicita una condena de cinco años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También reclama la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante siete años, así como cinco años de libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los perjuicios sufridos, además de los intereses legales correspondientes.