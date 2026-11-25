Primera salida de la temporada de las máquinas quitanieves de la Xunta en Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El operativo de vialidad invernal desplegado por la Xunta ha retirado este miércoles nieve y ha extendido 2 toneladas de fundentes (sal) a lo largo de 5 kilómetros en la carretera autonómica OU-122 al paso por el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense).

Hasta el lugar, situado entre los puntos kilométricos 21 y 26 de la carretera, se desplazó personal del operativo con una máquina quitanieves para realizar estos trabajos, que continúan con la vigilancia de la carretera.

La Xunta destaca que se trata de la primera salida de las máquinas quitanieves de esta temporada, en el marco del operativo de vialidad invernal de la Xunta.

La Administración autonómica, añade, tiene movilizadas más de 350 personas y 200 vehículos y maquinaria desde los 23 centros de conservación y explotación de carreteras en servicio en las cuatro provincias gallegas.