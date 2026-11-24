SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un socavón que afecta a un área de unos 12 metros cuadrados en la avenida de Barcelona, en las inmediaciones de la rotonda que da acceso al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), ha obligado a desviar el tráfico en la zona.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, la Policía Local recibió el aviso de esta incidencia a las 06.40 horas.

Durante esta mañana, una excavadora trabaja en la zona para retirar el asfalto y abrir el área afectada para evaluar el alcance de los daños. Está previsto que cuando concluya se analice el grado de afectación y se estime una previsión de tiempo para solucionar la incidencia.

Además, se retirará, por motivos de seguridad, la farola más próxima al socavón. En el operativo están coordinados los distintos servicios afectados (luz, gas y electricidad).

En cuanto al tráfico, permanece abierto el carril que va del CHUS en sentido Romero Donallo, permitiendo la circulación de vehículos de salida del centro hospitalario.

Respecto a las causas, las mismas fuentes han señalado que hasta que concluyan los trabajos en la zona afectada no se podrá determinar el origen con precisión.