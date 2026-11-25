Eladio Santos, subdelegado del Gobierno en Ourense. - EUROPA PRESS

OURENSE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, lo es en la "modalidad de adscripción provisional" a la espera de un nuevo nombramiento formal, que se producirá "de inmediato", ha asegurado, después de que el previo haya quedado sin efecto para dar cumplimiento a una sentencia judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Santos --que tenía un acto como subdelegado, precisamente, con motivo de la conmemoración del 25N-- ha dado explicaciones a los medios, toda vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la resolución firmada el lunes por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que deja sin efecto su designación del 13 de septiembre de 2024.

Lo hace por ejecución de una sentencia dictada con fecha del 23 de septiembre de este año por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que estimó el recurso de un funcionario que aspiraba al puesto con el argumento de que para la designación se había omitido la evaluación comparativa y la motivación exigidas.

Así las cosas, para dar cumplimiento a la sentencia, la Delegación del Gobierno procede a dejar sin efecto la resolución de su nombramiento, si bien fuentes de la misma han asegurado a Europa Press, que se trata de "un trámite". La idea es volver a designarle cumplimentando debidamente la documentación exigida.

"Sigue siendo subdelegado a todos los efectos", han transmitido las mismas fuentes, mientras que el propio Santos ha explicado a los medios que lo hace bajo "la modalidad de adscripción provisional al cargo". La anulación de su nombramiento previo, ha recalcado, se trata "simplemente de una cuestión procedimental y formal" para cumplir la sentencia.

"Yo paso a adscripción provisional e inmediatamente, en 24 o 48 horas, se procederá a un nuevo nombramiento en los términos que aconsejaba el tribunal, nada más. Es una cuestión puramente formal y procedimental", ha recalcado, para agregar que, aunque tarde "unos días en salir" en el BOE, su nueva designación será en breve.

"ME QUEDAN OTROS CUATRO AÑOS"

Ante los periodistas, Santos ha esgrimido que este nombramiento nuevo no se podría hacer hasta dejar sin efecto el anterior "obligatoriamente", pero ha insistido en que "nunca" ha dejado de ser subdelegado. "Ni dejaré de serlo y, además, me quedan otros cuatro años", ha apostillado.

Sobre el empleado público que interpuso el recurso ha asegurado que no lo conoce personalmente, ni ha tenido "interacción" con él, pero sí sabe que "no está vinculado a la provincia de Ourense".